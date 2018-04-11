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экономика  |  комментариев: 7
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10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Политика Великобритании в отношении России: выступить провокатором – и примирителем "Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя. Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же".
10.04.2018
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Бард Новиков не явился в суд на заседание по своему иску к Первому каналу
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инаугурация Евгения Куйвашева, Новиков (2017) | Фото: Накануне.RU

Останкинский районный суд Москвы в очередной раз отложил рассмотрение иска барда и худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова к Первому каналу. Следующее заседание пройдет в конце мая, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Новиков выступает с требованием компенсировать ему моральный вред на сумму в 1 млн евро. Ранее он принимал участие в передаче "Пусть говорят" по видеосвязи, потому что следователи запретили ему ехать в Москву. Темой программы стал скандальный ЖК "Бухта Квинс".

На своей странице в Facebook бард уже публиковал исковое заявление: по его словам, Первый канал обязан обеспечить публичные извинения в его адрес и компенсировать нанесенный ему моральный вред.

Во вторник, 10 апреля, состоялось судебное заседание. Как сообщается в электронной картотеке Останкинского суда, в результате рассмотрение иска было опять отложено. В качестве основания указана неявка истца, которым выступает Новиков. Следующее заседание состоится 23 мая.

Напомним, в начале февраля в суд было передано уголовное дело первого фигуранта по громкому делу "Бухты Квинс". Одним из обвиняемых по этому делу является Александр Новиков.

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11.04.2018 07:43 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:43 Екб


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Бард Новиков не явился в суд на заседание по своему иску к Первому каналу
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