В Челябинске разыскивают вооруженного налетчика на магазины

Полиция Челябинска разыскивает подозреваемого в серии грабежей магазинов, расположенных в Калининском и Тракторозаводском районах города.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, злоумышленник угрожая предметом, похожим на оружие, похищал деньги с торговых точек. Общая сумма ущерба превысила 300 тыс. руб. По факту грабежей заведено уголовное дело. Налетчику грозит до 7 лет лишения свободы.

Приметы подозреваемого: на вид около 30 лет, славянской внешности, рост – 170-175 см, среднего телосложения. Был одет в одежду темных тонов.

Всех знающих о местонахождении подозреваемого, сотрудники правоохранительных органов просят сообщить в ближайший отдел полиции или позвонить в службу "02". При этом конфиденциальность гарантируется.