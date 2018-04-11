Лондонская биржа металлов прекращает торги алюминием "Русала"

Лондонская биржа металлов LME с 17 апреля приостанавливает на неопределенный срок торговлю алюминием "Русала", произведенным после 6 апреля. Напомним, в этот день Минфин США обнародовал новый санкционный список, в который вошли основные акционеры компании Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

В сообщении биржи указано, что сделки с алюминием "Русала" должны проводиться владельцами металла так, чтобы попавшие под санкции персоны и компании не извлекали выгоду из них и чтобы "Русал" соответственно, не имел никаких имущественных прав на алюминий, который будет выставляться на биржу и доставляться на аккредитованные склады LME, отмечает "Коммерсант".

Источник в отрасли отмечает, что объемы продаж через биржу не достигают и 15% от производства компании. Вся продукция с добавленной стоимостью идет по прямым контрактам,

Как сообщало Накануне.RU, "Русал" заявил о риске технического дефолта по ряду кредитов из-за внесения компании в "черный список" Минфина США. Накануне премьер Дмитрий Медведев поручил Правительству разработать меры поддержки компаний, попавших в санкционные списки, "Русалу" могут помочь в реструктуризации долга в размере $9 млрд.