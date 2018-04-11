В результате крушения Ми-8 в Хабаровске погибли шесть человек

По факту крушения вертолёта Ми-8 в Хабаровске заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Как сообщает телеграмм-канал СКР, 11 апреля около 11 часов 30 минут по местному времени в районе антенного поля по улице Выборгской произошло крушение вертолета авиакомпании "Восток". Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет.

По данным следствия, на борту находились шесть членов экипажа, которые погибли. Рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Распоряжением правительства Хабаровского края в границах Хабаровска введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.