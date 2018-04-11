Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответ на "применение химоружия" в Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонных разговорах с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном согласилась с тем, что международное сообщество "должно ответить" на предполагаемое применение химоружия в Восточной Гуте.

Напомним, информация о химической атаке в сирийском городе Дума появилась 8 апреля, её распространили оппозиционные правительству арабской республики интернет-ресурсы со ссылкой на боевиков. В российском МИД данные сведения сочли провокацией и попыткой выгородить террористов. В свою очередь, в Кремле призвали третьи страны воздержаться от поспешных выводов по данной ситуации, отметив, что ситуация в арабской республике "и без того достаточно хрупкая". При этом Вашингтон выразил намерение "в любом случае" ответить на предполагаемую химатаку.

Как сообщает РБК со ссылкой на Sky News, в ходе отдельного разговора Мэй и Трамп сочли сведения о применении химоружия в Сирии "в высшей степени достойными осуждения" и требующих ответа для предотвращения его использования в мире. В офисе главы британского правительства, в свою очередь, подчеркнули необходимость тесного сотрудничества Лондона, Вашингтона и их союзников для привлечения исполнителей атаки к ответственности.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, "решительное осуждение" предполагаемого инцидента в последнем оплоте сирийской оппозиции высказала также канцлер ФРГ Ангела Меркель, назвав имеющиеся по этому поводу доказательства убедительными и "очень ясными".