США могут ввести новые санкции против России

Вашингтон намерен ввести новые санкции в отношении Москвы, главным образом из-за её "участия" в "деле Скрипаля".

Как сообщает "РИА Новости", соответствующий законопроект предусматривает полный запрет на финансовые операции, связанные с госдолгом России. Также под ограничения могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Кроме того, под санкции может попасть ряд кредитных организаций РФ, в частности, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк.

Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе американский Минфин ввёл санкции против российских миллиардеров и официальных лиц. В "черный список" вошли 38 богатейших российских бизнесменов, официальных лиц, а также 12 компаний. В качестве причины данных мер указывалась "злонамеренная деятельность", а не какие-либо конкретные действия.