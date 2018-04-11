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10.04.2018
экономика  |  комментариев: 6
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10.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Политика Великобритании в отношении России: выступить провокатором – и примирителем "Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя. Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же".
10.04.2018
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Новости
11.04.2018 04:15 Мск (06:15 Екб)
политика
Меркель: Берлин "решительно осуждает" применение химоружия в Сирии
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(2006) | Фото: g8russia.ru

Доказательства применения химического оружия в Восточной Гуте являются убедительными и "очень ясными", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине.

Напомним, информация о химатаке в сирийском городе Дума появилась 8 апреля, её распространили оппозиционные правительству арабской республики интернет-ресурсы со ссылкой на боевиков. В российском МИД данные сведения сочли провокацией и попыткой выгородить террористов. В свою очередь, в Кремле призвали третьи страны воздержаться от поспешных выводов по данной ситуации, отметив, что ситуация в арабской республике "и без того достаточно хрупкая". При этом Вашингтон выразил намерение "в любом случае" ответить на предполагаемую химатаку.

По словам Меркель, сведения о применении отравляющих веществ в последнем оплоте сирийской оппозиции "можно ещё раз перепроверить", однако это не изменит позицию Берлина.

"Вчера мы дали ясно понять, что решительно осуждаем применение [химоружия]", — цитирует её ТАСС.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее канцлер ФРГ обсудила ситуацию в арабской республике с президентом РФ Владимиром Путиным в телефонной беседе, в ходе которой российский лидер отметил недопустимость провокаций и спекуляций в вопросе предполагаемой химатаки в Думе, а также подчеркнул важность консолидации усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории Сирии.



Развитие сюжета: Ранее 11.04.2018 05:07 Мск
Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответ на "применение химоружия" в Сирии

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11.04.2018 04:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
06:15 Екб


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Меркель: Берлин "решительно осуждает" применение химоружия в Сирии
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