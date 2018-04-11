Меркель: Берлин "решительно осуждает" применение химоружия в Сирии

Доказательства применения химического оружия в Восточной Гуте являются убедительными и "очень ясными", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине.

Напомним, информация о химатаке в сирийском городе Дума появилась 8 апреля, её распространили оппозиционные правительству арабской республики интернет-ресурсы со ссылкой на боевиков. В российском МИД данные сведения сочли провокацией и попыткой выгородить террористов. В свою очередь, в Кремле призвали третьи страны воздержаться от поспешных выводов по данной ситуации, отметив, что ситуация в арабской республике "и без того достаточно хрупкая". При этом Вашингтон выразил намерение "в любом случае" ответить на предполагаемую химатаку.

По словам Меркель, сведения о применении отравляющих веществ в последнем оплоте сирийской оппозиции "можно ещё раз перепроверить", однако это не изменит позицию Берлина.

"Вчера мы дали ясно понять, что решительно осуждаем применение [химоружия]", — цитирует её ТАСС.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее канцлер ФРГ обсудила ситуацию в арабской республике с президентом РФ Владимиром Путиным в телефонной беседе, в ходе которой российский лидер отметил недопустимость провокаций и спекуляций в вопросе предполагаемой химатаки в Думе, а также подчеркнул важность консолидации усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории Сирии.