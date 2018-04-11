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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
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экономика  |  комментариев: 6
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"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Политика Великобритании в отношении России: выступить провокатором – и примирителем "Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя. Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же".
10.04.2018
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В Челябинской области ожидается пик весеннего половодья
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ледоход льдина река половодье паводок (2004) | Фото

В Южных районах Челябинской области в ближайшие дни пройдет пик весеннего половодья.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, чтобы минимизировать последствия весенних рисков для населения в муниципальных образованиях работают аварийно-спасательные и оперативные группы. В настоящее время обстановка на территории области остается стабильной. Угрозы для населения и территорий нет.

По словам синоптиков, в отдельных районах прогнозируется потепление до +14 градусов, по этой причине снег будет активно таять. В ГУ МЧС России по Челябинской области в круглосуточном режиме анализируется информация об изменениях уровней воды на водоемах и работе гидротехнических сооружений.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Челябинской области начали работу аварийно-спасательные и оперативные группы учебного спасательного центра МЧС России, специализированной пожарно-спасательной части, а также отрядов федеральной противопожарной службы. Карталинский, Варненский, Брединский и Ашинский районы уже находятся под дополнительным прикрытием специалистов МЧС.

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11.04.2018 04:02 Мск | Денис Линов
06:02 Екб


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В Челябинской области ожидается пик весеннего половодья
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