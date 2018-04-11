В Челябинской области ожидается пик весеннего половодья

В Южных районах Челябинской области в ближайшие дни пройдет пик весеннего половодья.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, чтобы минимизировать последствия весенних рисков для населения в муниципальных образованиях работают аварийно-спасательные и оперативные группы. В настоящее время обстановка на территории области остается стабильной. Угрозы для населения и территорий нет.

По словам синоптиков, в отдельных районах прогнозируется потепление до +14 градусов, по этой причине снег будет активно таять. В ГУ МЧС России по Челябинской области в круглосуточном режиме анализируется информация об изменениях уровней воды на водоемах и работе гидротехнических сооружений.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Челябинской области начали работу аварийно-спасательные и оперативные группы учебного спасательного центра МЧС России, специализированной пожарно-спасательной части, а также отрядов федеральной противопожарной службы. Карталинский, Варненский, Брединский и Ашинский районы уже находятся под дополнительным прикрытием специалистов МЧС.