Собчак арендовала виллу в Таиланде за 2,5 млн рублей

После президентской гонки телеведущая Ксения Собчак вместе с мужем Максимом Виторганом и полуторагодовалым сыном Платоном отправилась в отпуск.

Каникулы было решено провести на тайском острове Куд, где семья арендовала одну из самых шикарных вилл отеля Soneva Kiri, площадь более 600 кв м. На этом курорте ранее отдыхали певица Мадонна, голливудские знаменитости Скарлетт Йоханссон, Анджелина Джоли и Брэд Питт.

Компанию Собчак и Виторгану составили друзья семьи — дизайнер Яна Расковалова с мужем Вадимом. Стоимость апартаментов Ксенией составила более 2,5 млн руб. за 10 дней.

На территории виллы огромная терраса с бассейном и шезлонгами, собственный пляж. В доме несколько спален, гардеробная и парная.

Также в гостинице есть четыре ресторана, один из которых расположен на дереве, кондитерская, детский игровой центр в виде бамбукового города, кинотеатр под открытым небом и обсерватория, сообщает "Стархит".

Напомним, по итогам президентских выборов Ксения Собчак набрала 1,68% голосов, заняв четвертое место.