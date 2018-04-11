Силуанов предложил россиянам самим копить на пенсию

Россияне должны не только надеяться на государство, но заботиться о достойной пенсии, используя накопительные пенсионные системы.

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. "Для роста экономики необходимо привлечение длинных денег. Откуда их взять? Безусловно, мы должны создать источники финансирования. Поэтому мы видим необходимость создания ресурса в виде инвестиционных накоплений наших граждан, речь идет о пенсионном капитале", — сказал министр, отметив, что подобные системы применяются во многих странах мира.

"Помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы, получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем", — подчеркнул Силуанов. Он отметил, что в ближайшее время в России будет запущена система индивидуального пенсионного капитала.

"Работники должны постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию. Безусловно, эти длинные ресурсы должны быть использованы и в инвестиционных целях", — добавил министр.

Как ранее сообщало Накануне.RU, социальная пенсия увеличилась в России с 1 апреля на 2,9% (примерно на 255 руб.) у 3,9 млн россиян. Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышены госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.