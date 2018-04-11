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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
экономика  |  комментариев: 6
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"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Политика Великобритании в отношении России: выступить провокатором – и примирителем "Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя. Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же".
10.04.2018
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Новости
11.04.2018 03:28 Мск (05:28 Екб)
экономика | В России
Силуанов предложил россиянам самим копить на пенсию
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пенсия деньги (2013) | Фото:

Россияне должны не только надеяться на государство, но заботиться о достойной пенсии, используя накопительные пенсионные системы.
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Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. "Для роста экономики необходимо привлечение длинных денег. Откуда их взять? Безусловно, мы должны создать источники финансирования. Поэтому мы видим необходимость создания ресурса в виде инвестиционных накоплений наших граждан, речь идет о пенсионном капитале", — сказал министр, отметив, что подобные системы применяются во многих странах мира.

"Помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы, получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем", — подчеркнул Силуанов. Он отметил, что в ближайшее время в России будет запущена система индивидуального пенсионного капитала.

"Работники должны постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию. Безусловно, эти длинные ресурсы должны быть использованы и в инвестиционных целях", — добавил министр.

Как ранее сообщало Накануне.RU, социальная пенсия увеличилась в России с 1 апреля на 2,9% (примерно на 255 руб.) у 3,9 млн россиян. Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышены госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.

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11.04.2018 03:28 Мск | Денис Линов
05:28 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.04.2018 11:52 Мск
В России проиндексировали пенсии

Ранее 22.03.2018 13:20 Мск
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля








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Силуанов предложил россиянам самим копить на пенсию
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