Росавиация: Существует опасность для полетов вблизи Сирии

Росавиация предупредила авиакомпании России о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья.

"Росавиация уведомила авиакомпании соответствующей телеграммой о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья и о необходимости отслеживать соответствующие NOTAM (оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационную информацию)", — сказал источник в одной из авиакомпаний.

Ранее Европейское агентство по безопасности полетов рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов из-за возможного нанесения ударов крылатыми ракетами по территории Сирии и из-за вероятных сбоев в работе навигационного оборудования, сообщает ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп направил в Средиземное море авианосец ВМС США "Harry Truman" - атомный корабль будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца, пишет ТАСС.