Два американских самолета провели разведку у российских баз в Сирии

Второй за день американский самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II 10 апреля осуществил многочасовой полет у побережья Сирии, где расположены авиабаза ВКС России Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус.

Американский разведчик с бортовым номером 157326, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение нескольких часов осуществлял полет к западу от побережья Сирии. Там же патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, способный вести разведку на большую глубину территории противника, совершил подлет к побережью Сирии и в течение не менее 3 часов курсировал на расстоянии около 40 км от российской авиабазы Хмеймим и от базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, находясь над международными водами Средиземноморья.

Этот американский морской разведчик с бортовым номером 168439, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, осуществлял полет на высоте 8 км над международными водами Средиземноморья.

В настоящее время в 100 км от российской военно-морской базы в Тартусе находится эсминец ВМС США, оснащенный 56 крылатыми ракетами "Томагавк". Его сопровождает многоцелевой ракетный фрегат ВМС Франции "Акитен". Кроме того, у берегов Сирии также находится немецкий фрегат, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне, Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от нанесения удара по Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.