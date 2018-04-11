Миссия ОЗХО отправится в Сирию

Организация по запрещению химического оружия в ближайшее время направит экспертов в сирийскую Думу.

Специалисты будут выяснять обстоятельства предполагаемой химической атаки. "После появления первых сообщений о возможном применении химоружия в Думе, ОЗХО начала собирать информацию из всех доступных источников и анализировать ее. Гендиректор организации Ахмет Узюмджю рассмотрел вопрос об отправке миссии экспертов в Думу для установления фактов вокруг этих утверждений",— говорят в ОЗХО.

Секретариат организации также обратился к сирийским властям с просьбой принять необходимые меры для развертывания в стране группы экспертов. Как отметили в ОЗХО, запрос со стороны организации совпал с запросом сирийской и российской стороны о проведении расследования в Думе, сообщает "Коммерсант".

Как ранее сообщало Накануне.RU, распространение информации о применении химического оружия правительственными войсками Сирии - попытка выгородить террористов и радикальную оппозицию. Так МИД России прокомментировал информацию о химической атаке в Восточной Гуте.