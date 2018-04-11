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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
экономика  |  комментариев: 6
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"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Политика Великобритании в отношении России: выступить провокатором – и примирителем "Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя. Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же".
10.04.2018
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Новости
11.04.2018 01:37 Мск (03:37 Екб)
политика | В России | За рубежом
Москва заблокировала американскую резолюцию в Совбезе ООН по Сирии
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Совбез ООН (2016) | Фото:rbc.ua

Россия заблокировала резолюцию США по Сирии, представленную в Совете Безопасности ООН.
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Американские власти предложили учредить новый механизм расследования химических атак в Сирии. Речь идет о замене миссии экспертов ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. За документ проголосовали 12 членов Совбеза, против — Россия и Боливия, воздержался Китай. Москва настаивает, что США своим проектом резолюции "пытаются возродить совместный механизм расследования, который покрыл себя позором, вынеся приговор Сирии без подтверждающих данных".

Как сообщил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, "делегация США вновь пытается ввести в заблуждение международную общественность и делает еще один шаг в направлении конфронтации, поставив на голосование проект резолюции, не пользующийся единодушной поддержкой членов СБ".

Позднее американский представитель Никки Хейли прокомментировала предложенный Россией вариант резолюции. "Наши резолюции схожи, но есть и важные отличия. Ключевой пункт заключается в том, что наша резолюция гарантирует, что любые расследования будут по-настоящему независимыми. А российская резолюция дает самой России шанс выбирать следователей, а затем оценивать их работу", — заявила она. Также Хейли призвала членов Совбеза ООН заблокировать российскую резолюцию, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп направил в Средиземное море авианосец ВМС США "Harry Truman". В ВМС США отметили, что это является плановым походом, в то время как в понедельник Трамп заявил, что в течение 48 часов примет решение о бомбежке Сирии в ответ на якобы применении там химического оружия.



Развитие сюжета: Ранее 11.04.2018 02:23 Мск
Два американских самолета провели разведку у российских баз в Сирии

Ранее 11.04.2018 01:39 Мск
Миссия ОЗХО отправится в Сирию

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11.04.2018 01:37 Мск | Денис Линов
03:37 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.04.2018 20:23 Мск
Трамп отправил авианосец в Средиземное море и думает бомбить Сирию








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Москва заблокировала американскую резолюцию в Совбезе ООН по Сирии
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