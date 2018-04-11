Москва заблокировала американскую резолюцию в Совбезе ООН по Сирии

Россия заблокировала резолюцию США по Сирии, представленную в Совете Безопасности ООН.

Американские власти предложили учредить новый механизм расследования химических атак в Сирии. Речь идет о замене миссии экспертов ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. За документ проголосовали 12 членов Совбеза, против — Россия и Боливия, воздержался Китай. Москва настаивает, что США своим проектом резолюции "пытаются возродить совместный механизм расследования, который покрыл себя позором, вынеся приговор Сирии без подтверждающих данных".

Как сообщил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, "делегация США вновь пытается ввести в заблуждение международную общественность и делает еще один шаг в направлении конфронтации, поставив на голосование проект резолюции, не пользующийся единодушной поддержкой членов СБ".

Позднее американский представитель Никки Хейли прокомментировала предложенный Россией вариант резолюции. "Наши резолюции схожи, но есть и важные отличия. Ключевой пункт заключается в том, что наша резолюция гарантирует, что любые расследования будут по-настоящему независимыми. А российская резолюция дает самой России шанс выбирать следователей, а затем оценивать их работу", — заявила она. Также Хейли призвала членов Совбеза ООН заблокировать российскую резолюцию, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп направил в Средиземное море авианосец ВМС США "Harry Truman". В ВМС США отметили, что это является плановым походом, в то время как в понедельник Трамп заявил, что в течение 48 часов примет решение о бомбежке Сирии в ответ на якобы применении там химического оружия.