Путин провел встречу с Медведевым и дал поручение по майским указам

Президент РФ Владимир Путин попросил премьер-министра Дмитрия Медведева проанализировать выполнение майских указов 2012 года.

Как говорится на сайте Кремля, такое поручение глава государства дал в ходе их совместной встречи.

Путин отметил, что указы были выполнены не полностью: "Все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать". По словам Медведева, плановых показателей удалось достичь. "Я считаю, что это, в общем, очень неплохой результат", – заявил он. Премьер-министр также пообещал проанализировать ситуацию. Например, неплохой результат показали отрасли промышленности: нефтехимия, газохимия, фармацевтика и высокие технологии, а рост инвестиций в основной капитал "достаточно вялый", отметил глава правительства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Медведева и Путина с санкциями США не связана. С введенными на минувшей неделе антироссийскими санкциями США эта встреча не связана, уточнил он.