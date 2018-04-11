Меркель заявила, что "Северный поток-2" возможен только с учетом транзита газа через Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на совместном брифинге с украинским президентом Петром Порошенко о том, что Германия ознакомлена с позицией Украины по вопросу строительства газопровода "Северный поток – 2".

Берлин считает необходимым сохранить транзит российского газа через украинскую территорию. "Тут следует учитывать политическую составляющую этого вопроса", – уточнила канцлер. "Мы также обсудили эту ситуацию с президентом России и передали взволнованность Украины по этому вопросу", – сказала Меркель, сообщает "Интерфакс".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 5 апреля Верховная рада призвала мир остановить строительство "Северного потока-2", а Порошенко обозвал всех его сторонников "сообщниками России".