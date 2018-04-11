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10.04.2018
экономика  |  комментариев: 6
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"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Политика Великобритании в отношении России: выступить провокатором – и примирителем "Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя. Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же".
10.04.2018
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Меркель заявила, что "Северный поток-2" возможен только с учетом транзита газа через Украину
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Северный поток 2, ЧТПЗ, трубы, (2016) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на совместном брифинге с украинским президентом Петром Порошенко о том, что Германия ознакомлена с позицией Украины по вопросу строительства газопровода "Северный поток – 2".
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Берлин считает необходимым сохранить транзит российского газа через украинскую территорию. "Тут следует учитывать политическую составляющую этого вопроса", – уточнила канцлер. "Мы также обсудили эту ситуацию с президентом России и передали взволнованность Украины по этому вопросу", – сказала Меркель, сообщает "Интерфакс".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 5 апреля Верховная рада призвала мир остановить строительство "Северного потока-2", а Порошенко обозвал всех его сторонников "сообщниками России".

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11.04.2018 00:24 Мск | Денис Линов
02:24 Екб


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Меркель заявила, что "Северный поток-2" возможен только с учетом транзита газа через Украину
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