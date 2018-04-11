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"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
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(2004) | Фото

Дешевое зарубежное сухое молоко нанесло сокрушительный удар по российскому молочному рынку. От падения цены на сырое молоко фермеры потеряли десятки миллиардов рублей, в результате растет социальное напряжение, в регионах назревают "молочные бунты", передает корреспондент Накануне.RU.
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На днях участники митинга – фермеры Абатского и других районов Тюменской области приняли резолюцию, в которой требуют прекратить приобретать для переработки сухое молоко и пальмовое масло, из которых сегодня изготавливаются молочные продукты, а также усилить контроль за работой заготовительных кооперативов. Резолюция будет направлена президенту РФ Владимиру Путину.

"В начале апреля нам всем объявили, что [закупочная] цена [на молоко] упадет до 12 руб. 48 коп. В пункты приема молока были направлены уведомления. Нечистые на руку молокоприемщики говорили, что с завтрашнего дня можете молоко не носить. Получился небольшой взрыв в обществе. Если бы эта ситуация произошла в ноябре, я бы всех коров, которые отелились, пустил на подсос, и телята бы кушали это молоко. Прибыль, которую я потерял на молоке, я бы приобрел на мясе. Теленок, который пьет молоко, под осень был бы уже центнера на два кг мяса. Сейчас телята научились есть из ведра, их невозможно подсунуть обратно под корову. Цена на молоко, упавшая до уровня 12 руб. 48 копеек – это фактически крах нашего бизнеса. Необходимо запретить ввоз сухого молока. Складывается впечатление, что наше правительство поддерживает фермеров другого государства", – посетовал местный фермер Шаймерден Мектипбаев.

митинг молочников, Абатское, молочный бунт(2018)|Фото: Накануне.RU

В Свердловской области ситуация с падением цен на молоко еще не так критична – закупочные цены тоже упали, но не до 12 руб., как в соседней Тюмени, а до 14-18 руб. Для сравнения, до обрушения рынка цены составляли 22-24 руб. за литр.

"Необходимо убрать сухое молоко и народу по телевизору объявить: "не пейте вы эту заразу". В советское время сухое молоко шло только на выпойку телятам. Почему его людям-то стали давать? Вот этого я не понимаю", – сообщил корреспонденту Накануне.RU владелец сельскохозяйственного производственного кооператива Камышловского района на условиях анонимности.

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер отмечает, что "молочная проблема" вызвана не только зарубежными поставками дешевого сухого молока. Закупочные цены также обрушили поставки натурального молока из соседних регионов Башкирии и Татарстана. Поскольку себестоимость их продукции ниже, то местные молокозаводы отдавали предпочтение ей. Оказало свое влияние на цены и перепроизводство молока, которое возникло в результате увеличения надоя.

Проблему народные избранники Свердловской области обсуждали на заседании аграрного комитета заксобрания. Для поддержки местных производителей предлагается выплатить субсидию, размер которой составит 6 руб. за килограмм поставленной продукции. Субсидию, отмечает депутат, необходимо выделить в ближайшее время, поскольку начинается посевная и аграриям необходимы деньги. Кроме того, планируется усилить контроль за молочными продуктами, которые попадают на полки магазинов.

"Надо убрать контрафакт. Масло, которое маслом называть нельзя. Людей травят непонятным субпродуктом, а они берут и думают: "вот, хорошее дешевое сливочное масло". К сожалению, дешевым сливочное масло быть не может. Если это сливочное масло – это должно быть сливочное масло без всяких добавок пальмового масла, мазута и других производных нефти", – заявил депутат Вячеслав Вегнер.

(2004)|

О снижении цен на молоко заявили и фермеры Челябинской области. По словам одного из производителей натурального молока, цена снизилась до 13 руб. Содержание коров и производство молока в частных подворьях области становится полностью убыточным при росте цен на продукты питания в торговой сети, на корма для животных.

"Молочные комбинаты должны работать с населением сельских районов по закупу качественного молока через потребительски-сбытовые кооперативы или другие организации, задействованные на закупе молока у сельского населения. В 2018 году, в конце марта, вероятно, из-за приобретения китайского сухого молока, наметилась тенденция по отказу закупа молока у населения. Для того, чтобы рынок нормализовался и не было снижения дойного стада в частных подворьях, необходимо импорт сухого молока производить с учетом закупаемого молока у населения, так как у сельского населения это единственный источник заработка", – заявил фермер. Действия производителей, закупающих сухое молоко, он назвал "геноцидом" в отношении селян.

Масштаб проблемы оценили также на расширенном заседании комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам, которое состоялось 4 апреля.

Комитет принял решение ужесточить контроль на пунктах пропуска по завозу сухого молока на территорию РФ. На уровне правительства отработать цены на поставку сухого молока на территорию РФ. Министру сельского хозяйства поручено собрать всех переработчиков сухого молока и провести с ними серьезный разговор, чтобы не терять своего производителя. Кроме того, планируется ужесточить контроль на внутреннем рынке за качеством выпускаемой продукции.

"Сегодня продукция изготовленная из сырого молока и сухого имеет на рынке равную цену, хотя качество разное и много встречается фальсификата в наших торговых сетях. Когда производитель добавляет другие компоненты: жиры, растительное масло. Усилить контроль в торговых сетях по линии Роспотребнадзора, чтобы фальсифицированную продукцию убрать с наших торговых сетей", – прокомментировал решение комитета депутат Госдумы от Курганской области Василий Шишкоедов.

Василий Шишкоедов(2016)|Фото:Накануне.RU

По словам депутата, уральские фермеры пострадают больше всего, поскольку именно Уральский федеральный округ стал лидером по закупке зарубежного дешевого сухого молока.

Василий Шишкоедов также добавил, что сельскохозяйственными товаропроизводителями необходимо компенсировать экономический ущерб путем увеличения субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

Еще одним решением "молочной проблемы" депутаты нижней палаты парламента РФ видят усиление контроля за перемещением грузов между Республикой Беларусь и РФ. В прошлом году из соседней страны к нам пришло 950 тыс. т. молочной продукции, это 86% от объема российского импорта. По данным Союзмолока, доля поддельной продукции на российском молочном рынке составляет 7%.

Депутат Государственной думы от Алтайского края Иван Лоор в беседе с корреспондентом Накануне.RU сообщил, что полностью запретить ввоз сухого молока не получится, однако контролировать объемы ввоза – задача вполне выполнимая.

"Существуют меры, которые позволяют контролировать объемы ввоза. Объемы, которые ввезли, обрушили молочный рынок, и таким образом, сегодня у нас случился дикий парадокс, который был в середине 90-х. Сегодня два литра молока сопоставимы с литром солярки, даже меньше. Если это не прекратить, молочное скотоводство дальше будет бессмысленным", – отметил Иван Лоор.

В качестве меры защиты внутреннего рынка можно использование увеличение ввозных пошлин, что использует тот же Евросоюз.

молоко производство(2012)|Фото:

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11.04.2018 08:00 Мск | Москва | Ксения Теплякова
10:00 Екб


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"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
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