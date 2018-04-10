В Челябинске осужденный за взятки экс-сенатор Константин Цыбко закончил выступать с прениями

В Челябинском областном суде закончил выступать с прениями осужденный экс-сенатор Константин Цыбко, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

Сейчас идет процесс по рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов Цыбко - они просят суд смягчить наказание для своего подзащитного, осужденного на 9 лет колонии за получение взяток. Сторона обвинения также не согласна с вынесенным ранее приговором суда Озерска и требует его ужесточения.

После прений Цыбко и его адвокаты заявили суду несколько ходатайств - одно из них о возобновлении судебного следствия и приобщении к материалам дела письменных объяснений экс-главы Южного Урала Михаила Юревича будет рассмотрено 11 апреля. Другое - об отводе государственного обвинителя Чеблаковой - в этом суд адвокатам Цыбко отказал.

Ранее Адвокаты бывшего сенатора Константина Цыбко, осужденного к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей за взятки, просили оправдать их подзащитного.

Напомним, в начале августа Озерский городской судприговорил экс-сенатора Константина Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взятки. При этом суд счел доказанным получение взяток на 21 млн руб., вместо инкриминируемых 27,5 млн руб. Бывший сенатор был взят под стражу в зале суда.