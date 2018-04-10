В Челябинске осужденный за взятки экс-сенатор Константин Цыбко закончил выступать с прениями

в этот день
10.04.18
21:41
В Екб.23:41
На АЗС выросли цены на бензин - какого "ценника" ждать уже скоро
"После окончания паники": рубль может вернуться к отметке 59 за доллар
В Кургане рухнул супермаркет
Главное
Правительство поможет "Русалу" реструктуризировать $9 млрд долга

Тема дня
"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
экономика  |  комментариев: 4
Аналитика
Вся аналитика

"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Политика Великобритании в отношении России: выступить провокатором – и примирителем "Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя. Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же".
10.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Лукашенко встретился с министром обороны КНР
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Закрыть "Макдональдсы"

Уменьшить вложения в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Признать ДНР/ЛНР

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 99

В Челябинске осужденный за взятки экс-сенатор Константин Цыбко закончил выступать с прениями
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Константин Цыбко (2014) | Фото: er68.ru

В Челябинском областном суде закончил выступать с прениями осужденный экс-сенатор Константин Цыбко, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе облсуда.
Читайте также:

Сейчас идет процесс по рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов Цыбко - они просят суд смягчить наказание для своего подзащитного, осужденного на 9 лет колонии за получение взяток. Сторона обвинения также не согласна с вынесенным ранее приговором суда Озерска и требует его ужесточения.

После прений Цыбко и его адвокаты заявили суду несколько ходатайств - одно из них о возобновлении судебного следствия и приобщении к материалам дела письменных объяснений экс-главы Южного Урала Михаила Юревича будет рассмотрено 11 апреля. Другое - об отводе государственного обвинителя Чеблаковой - в этом суд адвокатам Цыбко отказал.

Ранее Адвокаты бывшего сенатора Константина Цыбко, осужденного к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей за взятки, просили оправдать их подзащитного.

Напомним, в начале августа Озерский городской судприговорил экс-сенатора Константина Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взятки. При этом суд счел доказанным получение взяток на 21 млн руб., вместо инкриминируемых 27,5 млн руб. Бывший сенатор был взят под стражу в зале суда.

Другие новости по темам: Константин Цыбко, суд, взятка, приговор, штраф, колония, обжалование
10.04.2018 21:13 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов
23:13 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.03.2018 12:42 Мск
Адвокаты просят оправдать экс-сенатора Цыбко, осужденного за взятки








Добавить комментарий:

В Челябинске осужденный за взятки экс-сенатор Константин Цыбко закончил выступать с прениями
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+