Украина захватила еще одно российское судно

Украина захватила российское судно компании Trans Services Maritime в рамках дела о "незаконной добыче песка". Об этом заявили пресс-секретарь киевской "прокуратуры Крыма" Татьяна Тихончик и генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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"10 апреля 2018 года постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры "автономной республики Крым", и на судно, которое сейчас пребывает в порту города Южный Одесской области и принадлежит российской компании-нарушителю, наложен арест", - сказала Тихончик.

Луценко написал в Facebook, что судно арестовано для возмещения убытков в рамках уголовного производства по факту проведения добычи песка в районе заповедника "Лебяжьи острова", расположенного в Каркинитском заливе на северо-западе Крыма. Песок используется для строительства Крымского моста.

О подробностях захвата и количестве членов экипажа судна не сообщается.

Напомним, история с захватом российского судна "Норд" длится с 25 марта.