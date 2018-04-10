Трамп отправил авианосец в Средиземное море и думает бомбить Сирию

Президент США Дональд Трамп направил в Средиземное море авианосец ВМС США "Harry Truman" - атомный корабль будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца, пишет ТАСС.

Ожидается, что атомная группа направится в среду 11 апреля.

В ВМС США отметили, что это является плановым походом, в то время как в понедельник Трамп заявил, что в течение 48 часов примет решение о бомбежке Сирии в ответ на якобы применении там химического оружия.

В МИД РФ сообщили, что 9 апреля проверили территорию города Дума и не нашли там никаких следов химатаки.