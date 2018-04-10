Врио губернатора Дагестана рассказал о процессе формирования нового правительства

Врио губернатора Республики Дагестан Владимир Васильев заявил, что люди, которые пришли во власть в ходе формирования нового правительства, будут востребованы, передает корреспондент Накануне.RU.

Васильев не уточнил, когда завершится процесс формирования новой команды, отметив, что "по времени жестко это не фиксируется". "Мы сейчас идем по такому пути, что подбираем людей, которые проявили себя на практической работе и добились очевидных положительных результатов", - прокомментировал он.

В числе удачных кадровых решений он отметил повышение бывшего руководителя МФЦ Османа Хасбулатова до поста министра экономического развития и территорий Дагестана. "Это молодой человек, который сделал себя, будучи там. Увидев, что он способен работать, мы посмотрели, пригласили и убеждены, что это будет хорошая работа", - сказал он.

Активно, по словам Васильева, идет поиск кандидата на должность министра здравоохранения. "Мы сейчас активно подбираем человека, который не только по биографическим характеристикам, но и по опыту работы мог бы возглавить такое важное направление, на котором очень много нареканий, критики, ожиданий людей справедливого распределения лекарственных препаратов, медицинской помощи. Мы торопиться здесь не будем", - подчеркнул врио губернатора.

По многим кандидатурам руководство Республики консультируется и с федеральными министрами. "Мы сегодня ставим задачу, чтобы мы по всем направлениям, не только в борьбе, добивались более высоких результатов, чем сегодня", - сказал чиновник.

Васильев также выразил мнение, что даже при условии, если его не изберут на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года, люди, которые пришли во власть, будут востребованы.

Врио главы Дагестана напомнил, что при формировании нового правительства используются не только местные кадры. Он также отметил, что готов объяснить решение по каждой кандидатуре, принятой из другого региона, указав, что эти люди были поддержаны разными фракциями Народного собрания республики.

"В целом, я считаю, команда сформирована", - добавил Васильев.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в феврале все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено бывшим временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову. Все четверо уже арестованы.