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10.04.2018
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Врио главы Дагестана рассказал, что не знаком лично с братьями Магомедовыми
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Зиявудин Магомедов (2018) | Фото: Владислав Шатило / РБК

Врио главы Дагестана заявил, что не вмешивался в работу правоохранителей по делу олигархов Магомедовых, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Братьев Магомедовых лично не знаю. За время моего пребывания там у нас даже телефонных разговоров не было. Мы дожили до замечательного времени, когда и вы, и я, а вы иногда даже раньше меня, узнаете, что происходит в республике… Все, что будет происходить в Следственном комитете России, вы узнаете, может, даже раньше, чем я. К счастью это делают те, кто должны это делать. Я никогда в это не вмешивался и вмешиваться не будут. Я много лет проработал в этой системе, знаю, как неправильно пытаться руководить теми, кто служит закону честно", - сказал он, комментируя ситуацию с арестом совладельцев группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеду.

Врио главы республики также заявил, что не позволяет себе "давать оценку тем, кто работал до него, кроме положительной". "Сделано очень много. Еще недавно террористическая активность на Кавказе парализовывала всякую работу. У нас только муфтиев убито десятки, сколько правоохранителей, сколько простых людей. Насилие было реальностью, и опасность действительно была велика. Но то, что было сделано народом Дагестана, властью, силовиками, трудно переоценить", - отметил Васильев.

По его словам, раньше для руководства региона главным было обеспечение безопасности его жителей. "Я так понимаю, что меня и направили сейчас в Дагестан с тем, чтобы обеспечить на платформе той безопасности, которая была до этого создана, развитие. Насколько это получается, покажет время", - сказал врио главы Республики.

"Мы, с одной стороны, признательны правоохранительным органам, которые занимаются очищением высших эшелонов власти республики от коррупции. Мы используем это. Но я не сторонник массового привлечения к отвественности. Смысл в том, чтобы изменить условия. На фоне задержаний, арестов мы постоянно проводим широкие встречи с предпринимательским сообществом", - пояснил он.

По словам Васильева, когда решались вопросы жизни, безопасности, до другого руки не доходили. "Сейчас чувствую поддержку широких слоев населения, эта работа будет и дальше давать возможность решать ту задачу, которую поставил президент - улучшать жизнь людей", - заключил врио губернатора.

Как сообщало Накануне.RU, владельцы группы "Сумма" братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также глава компании "Интэкс" Артур Максидов были задержаны 30 марта. 31 марта они были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Свою вину они не признают.

Другие новости по темам: Владимир Васильев, Дагестан, братья Магомедовы
10.04.2018 19:16 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:16 Екб


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Врио главы Дагестана рассказал, что не знаком лично с братьями Магомедовыми
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