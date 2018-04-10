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экономика  |  комментариев: 4
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"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
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от издателя  |  добавить комментарий


Политика Великобритании в отношении России: выступить провокатором – и примирителем "Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя. Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же".
10.04.2018
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"Нафтогаз" заявил о начале процедуры принудительного взыскания долга с "Газпрома"
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(2006) | Фото: i.podrobnosti.ua

"Нафтогаз" начал официальную процедуру принудительного взыскания долга с "Газпрома". Об этом во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает пресс-служба ведомства.
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"Пока "Газпром" отказывается выполнять решение арбитража. Учитывая такую ​​позицию российской стороны, "Нафтогаз" вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск о возмещении убытков, вызванных неисполнением решений арбитража со стороны "Газпрома", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Стокгольмский суд частично удовлетворил иск "Нафтогаза", требовавшего от "Газпрома" 17 млрд долларов, и присудил компенсацию в 4,64 млрд. С учетом предыдущего решения российская компания должна выплатить 2,56 млрд. "Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма.

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10.04.2018 16:42 Мск | Евгений Чернышёв
18:42 Екб


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