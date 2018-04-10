"Нафтогаз" заявил о начале процедуры принудительного взыскания долга с "Газпрома"

"Нафтогаз" начал официальную процедуру принудительного взыскания долга с "Газпрома". Об этом во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пока "Газпром" отказывается выполнять решение арбитража. Учитывая такую ​​позицию российской стороны, "Нафтогаз" вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск о возмещении убытков, вызванных неисполнением решений арбитража со стороны "Газпрома", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Стокгольмский суд частично удовлетворил иск "Нафтогаза", требовавшего от "Газпрома" 17 млрд долларов, и присудил компенсацию в 4,64 млрд. С учетом предыдущего решения российская компания должна выплатить 2,56 млрд. "Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма.