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экономика  |  комментариев: 4
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РСТ Прикамья отменила итоги второго этапа конкурса на должность главы Фонда капремонта
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кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Конкурсная комиссия сегодня приняла решение допустить к следующему этапу конкурса еще трех претендентов на пост главы Фонда капитального ремонта в Пермском крае, сообщает "Новый компаньон".

При этом итоги второго тура отменены. Теперь онлайн-тестирование ждет всех претендентов. По информации РСТ, такое решение принял Минстрой РФ из-за произошедшего во время тестирования технического сбоя.

Как сообщало Накануне.RU, на должность главы регионального фонда капремонта претендуют директор по развитию "Горизонт Девелопмент" Алексей Асанов, директор "Контора" Рамиль Ямилов (Сарапул), заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Прикамья Наталья Киселева, руководитель УК "Фемида" Станислав Зимин, и. о. руководителя фонда Дмитрий Баранов, начальник юридического отдела ООО "Д-Марк" (Тюмень) Николай Вторушин и главный инженер строительной компании "Пигмалион" Александр Головачев.

Сам конкурс проходит в три этапа: анализ анкетных данных, тестирование на знание законодательства и собеседование.

Напомним, региональная служба по тарифам по требованию прокуратуры отменила первый этап конкурса. Причиной стала жалоба от человека, который хотел поучаствовать в конкурсе, но не успел получить справку об отсутствии судимости. Этот документ делают в 30-дневный срок, в то время как заявки на участие принимались лишь с 28 декабря по 15 января. В результате РСТ признала факт нарушения и продлила срок приема заявок на два месяца.

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10.04.2018 16:30 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
18:30 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.04.2018 13:31 Мск
В Пермском крае еще три претендента включились в борьбу за пост главы фонда капитального ремонта

Ранее 06.02.2018 14:27 Мск
РСТ Прикамья продлила прием документов для участия в конкурсе на должность главы фонда капремонта

Ранее 31.01.2018 13:40 Мск
Конкурс на должность главы фонда капитального ремонта Пермского края продолжится

Ранее 31.01.2018 08:08 Мск
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РСТ Прикамья отменила итоги второго этапа конкурса на должность главы Фонда капремонта
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