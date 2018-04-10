Жители Среднего Урала отправятся в колонию за кражу квартир у сирот

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей Эрика Май и Артема Шуфлика. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчины отправятся в колонию за то, что мошенническим способом лишали сирот квартир.

В ходе судебного следствия стало известно, что с 2014 по 2016 год мошенники подыскивали сирот, у которых имеются квартиры, а также людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Войдя к ним в доверие, злоумышленники всячески содействовали им в приватизации их квартир.

Под предлогом совершения сделок по купли-продаже или мены квартир они изготавливали соответствующие договоры и расписки о получении денег. Чтобы получить права на квартиры, подсудимые заставляли их под различными предлогами подписать необходимые документы. Таким образом, злоумышленники лишали сирот собственных квартир. При этом потерпевшие денег не получали.

По вине Май и Шуфлика лишись своих квартир четыре человека, трое из них - сироты.

Следует отметить, что подсудимый Май хотел избежать уголовной ответственности, поэтому изменил фамилию, имя и отчество, а после покинул страну. Однако его задержали в Республики Беларусь.

Суд приговорил Эрика Май к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. рублей, а его соучастника - Артема Шуфлика - к 5 годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. рулей.