НОВАТЭК на фоне обвала рынка скупил свои акции

НОВАТЭК возобновил скупку акций компании после почти восьмимесячного перерыва на фоне падающего фондового рынка.

Компания приобрела 113 070 голосующих акций (0,0037%) на Лондонской фондовой бирже. Отметим, что сегодня стоимость акций независимого производителя газа снизилась на 6,7%. В компании объяснили покупку акций процедурой buyback.

Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон также приобрел акции компании. Он увеличил свою долю с 0,7181% до 0,7234%. На покупку акций он направил $2,009 млн.

Напомним, бумаги российских компаний дешевеют после публикации санкционного списка Минфина США, в отношении ряда лиц и предприятий вводятся новые ограничения. Правительство РФ пообещало помочь компаниям, попавшим в "черный список".