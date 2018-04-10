Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение

Основной тренд ближайшего времени – это ослабление рубля, заявил в комментарии Накануне.RU директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

"Доллар дороже 63 рублей, а евро дороже 78 рублей – "чёрный понедельник" не спешит останавливаться и во вторник. Периодически появляются новости, что вот-вот рубль начнёт коррекцию и отыграет утерянные позиции, - говорит эксперт. - Действительно, небольшая техническая коррекция возможна – это обычное поведение биржевых инструментов. После сильного роста должно последовать не такое сильное, но снижение. И наоборот. Не исключено, что в скором времени можно будет увидеть доллар по 60 рублей, но это не означает, что потом всё вернётся к 58 рублям, и там останется".

В ближайшее время, по мнению аналитика, будет происходить ослабление рубля. Влияние на это оказывают несколько факторов.

Во-первых, это санкции, которые привели к "чёрному понедельнику", отметил Исаев. По его словам, действия США показали небезопасность вложений в рублёвые активы: американские инвесторы вынуждены от них избавляться по указу американского Минфина. "Ситуацию подогревают и обещания российских чиновников дать симметричный ответ, - считает эксперт. - А рычагов воздействия у нашего правительства на самом деле немного. Например, могут быть сильно ухудшены условия работы для американских компаний в России (а в крайнем случае – национализированы)".

Это станет серьёзным ударом по остаткам инвестиционной привлекательности России, поясняет Исаев. "То есть в рублёвые активы сейчас не интересно вкладываться ни долгосрочным инвесторам, ни спекулянтам. Соответственно, падает спрос и на сам рубль", - сказал он.

Во-вторых, по словам аналитика, Минфин пообещал не менять правила покупки валюты на нефтяные сверхдоходы. "Это значит, что после предвыборной передышки министерство вновь вернётся к увеличению объёмов закупки валюты, что окажет дополнительное давление на рубль. В период с 6 апреля по 8 мая Минфин планирует потратить 240,7 млрд рублей на покупку валюты в пропорциях 45% доллары, 45% евро и 10% фунты стерлингов", - сообщил Исаев.

И третий фактор, двигающий доллар к 65 рублям, а евро к 80 – это нефть, отметил он. "Действия Минфина отвязали рубль от подорожания нефти, но не отвязали от падения. Согласно последним отчётам, в США начали действовать 11 новых сланцевых буровых, а действия Трампа указывают на то, что курс на увеличение объёмов добычи нефти неизменен", - заключил эксперт.