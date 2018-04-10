В день национального траура чиновники и депутаты Соликамска провели банкет

В день национального траура, 28 марта, сотрудники администрации Соликамска и депутаты соликамской городской думы якобы устроили банкет. Информация о мероприятии появилась в группе "Подслушано в Соликамске", передает корреспондент Накануне.RU.

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"28 марта, сразу после заседания городской думы, администрация города во главе с Алексеем Федотовым и председателем думы Сергеем Якутовым организовали банкет. Все бы ничего, да только 28 марта был общероссийский траур. Уважаемые председатель думы и глава города, а как же этические нормы?" - написал пользователь под ником Сергей Красилов.

Получить оперативный комментарий от администрации Соликамска не удалось - на звонок корреспондента никто не ответил. Однако то, что банкет был, подтвердил один из источников Накануне.RU в городской думе.

"После заседания думы председатель предложил депутатам остаться. Был накрыт стол. Причина банкета - успешное проведение выборов. На мероприятии присутствовали глава города и его заместители. Часть депутатов покинула зал", - сообщил источник.

Отметим, что Сергей Красилов является руководителем исполкома местного отделения партии "Единая Россия". Однако, не исключено, что страница, с которой было отправлено сообщение - фейк. Программа анализа страниц социальной сети ВКонтакте показала, что аккаунт был создан сегодня - 10 апреля. На странице нет ни одной фотографии и какой-либо другой информации. В подписках - две группы: "Типичный Соликамск" и "Подслушано в Соликамске".

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура в связи с трагедией в Кемерово, где в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли десятки человек.