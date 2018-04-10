Порошенко: Украина в ближайшее время введет санкции против российских олигархов

В ближайшее время Украина введет санкции в отношении ряда российских олигархов, которые будут дублировать новые антироссийские санкции США. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

"Несколько дней назад я поручил СБУ, кабинету министров и СНБО подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены. Они будут максимально гармонизированы с решением правительства США", - сказал он.

Порошенко назвал, в частности, Олега Дерипаску и "других олигархов", которые активно работают в Крыму.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе признала, что в вопросе высылки российских дипломатов Украина действует только с учетом указаний Запада.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Минфин США ввел санкции против российских миллиардеров и официальных лиц. В "черный список" вошли 38 богатейших российских бизнесменов, официальных лиц, а также 12 компаний.