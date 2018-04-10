СК начал доследственную проверку по факту обрушения перекрытий в курганском супермаркете

В Кургане по факту обрушения перекрытий в здании супермаркета "Магнит" на Бурова-Петрова, 77 начата доследственная проверка.

На место выехал глава СУ СК России по Курганской области Петр Крупеня.

"Сейчас сотрудники следственного отдела Кургана совместно со следователями-криминалистами начали и проводят тщательный осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в 3-этажном здании 10 апреля в третьем часу дня рухнули перекрытия со второго на первый этаж. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал, все сотрудники самостоятельно выбрались на улицу и находились на безопасном расстоянии.