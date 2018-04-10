Путин примет верительные грамоты у 17 послов иностранных государств

В среду, 11 апреля, президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.
Верительные грамоты главе государства вручат 17 вновь прибывших послов: Стив Дэвис Угба (Нигерия), Амджад Оде Амара Адайле (Иордан), Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе (Гана), У Юн Гын (республика Корея), Ихаб Ахмед Талаат Наср (Египет), Раид Халид Аль-Кримли (Саудовская Аравия), Джайнаба Ба (Гамбия), Йоханнес Айгнер (Австрия), Маадад Хареб Мегейр Джабер Аль-Хейили (Объединенные Арабские Эмираты), Эфрен Арнольдо Берналь Чевез (республика Эль-Сальвадор), Давид Мадука (республика Конго), Херардо Пеньяльвер Порталь (Куба), Нго Дык Мань (Вьетнам), Рамиз Башич (Черногория), Паскуале Терраччано (Италия), Роже Ньянго (Кот-д’Ивуар) и Нукпо Клеман Кики (Бенин).
Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.