Центробанк не планирует принимать мер для снижения волатильности рубля

ЦБ РФ не планирует мер для снижения волатильности рубля, об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов в кулуарах XIX Апрельской международной научной конференции, которую проводит Высшая школа экономики.

Оценивая скачок курса за последние два дня, первый зампред Банка России назвал его "адекватной ситуацией".

"Мне кажется, надо ждать ясности. Когда юристы сядут, оценят, инвесторы придут в себя", - приводит слова Швецова РИА Новости.

Падение курса российской валюты началось в понедельник, 9 апреля. Валютный рынок отреагировал на санкционный список США, куда вошли крупные российские компании. Акции предприятий из "черного списка" также значительно упали в цене.

Во вторник по большинству бумаг наблюдается коррекционный рост, однако рубль с утра продолжил резко ослабляться. При этом волатильность весьма высока. Курс доллара во вторник на торгах Московской биржи колеблется от 60,28 рубля до 63,95 рубля, курс евро - от 74,19 рубля до 78,77 рубля.