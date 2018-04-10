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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
экономика  |  комментариев: 4
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"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Политика Великобритании в отношении России: выступить провокатором – и примирителем "Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя. Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же".
10.04.2018
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Новости
10.04.2018 15:35 Мск (17:35 Екб)
экономика | В России
Центробанк не планирует принимать мер для снижения волатильности рубля
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ЦБ РФ Банк России (2013) | Фото: banks43.ru

ЦБ РФ не планирует мер для снижения волатильности рубля, об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов в кулуарах XIX Апрельской международной научной конференции, которую проводит Высшая школа экономики.
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Оценивая скачок курса за последние два дня, первый зампред Банка России назвал его "адекватной ситуацией".

"Мне кажется, надо ждать ясности. Когда юристы сядут, оценят, инвесторы придут в себя", - приводит слова Швецова РИА Новости.

Падение курса российской валюты началось в понедельник, 9 апреля. Валютный рынок отреагировал на санкционный список США, куда вошли крупные российские компании. Акции предприятий из "черного списка" также значительно упали в цене.

Во вторник по большинству бумаг наблюдается коррекционный рост, однако рубль с утра продолжил резко ослабляться. При этом волатильность весьма высока. Курс доллара во вторник на торгах Московской биржи колеблется от 60,28 рубля до 63,95 рубля, курс евро - от 74,19 рубля до 78,77 рубля.



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10.04.2018 15:35 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:35 Екб


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Центробанк не планирует принимать мер для снижения волатильности рубля
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