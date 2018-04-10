Из-за информации о выбросах рутения челябинские депутаты раскритиковали работу одного из управлений мэрии

В Челябинске раскритиковали работу городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения - недовольство высказали депутаты гордумы на очередном заседании 10 апреля, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению народных избранников, из-за чиновников население и сами парламентарии вынуждены были "питаться" слухами по поводу выбросов рутения на "Маяке". Также было отмечено, что данное управление неэффективно работает.

Депутат Константин Нациевский попросил главу Челябинска Евгения Тефтелева пересмотреть положение муниципалитета, которое касается работы системы оповещения населения о ЧС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на Южном Урале осенью прошлого года концентрация рутения-106 была на уровне зарегистрированных в других регионах России и Европы. Она не превышала установленные нормативы и не представляла опасности для загрязнения окружающей среды и жизни населения области. Начальник Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Кочегоров тогда подчеркнул, что при составлении отчетов Росгидромет пользуется внутриведомственными терминами.

"Надо было говорить не о высоком загрязнении, а высоком значении суммарной бета-активности для данного пункта наблюдения по сравнению с предыдущим периодом. В принципе, СМИ за эту нестыковку и зацепились. Дальнейший анализ этих проб показал, что превышение было на 2-4 порядка ниже допустимых значений", - рассказал он.

Специалисты не зафиксировали превышения допустимых объемов активности для рутения-106. В Аргаяше и Новогорном рутений фиксировали с 21 сентября по 11 октября, в дальнейших пробах прибор его не мог найти.

На ПО "Маяк" заявили, что выброса рутения на предприятии не было. Как рассказал советник гендиректора ПО "Маяк" по науке и экологии Юрий Мокров, выбросы рутения в атмосферу производятся на радиохимическом заводе, но в последние полгода они были примерно в 100-200 раз меньше нормы.