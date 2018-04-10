Свердловское предприятие не заплатило 15 млн рублей налогов: возбуждено уголовное дело

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Проводится расследование.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, в период с января 2015 по декабрь 2016 годов руководство одного из предприятий города Артемовский не уплатило в бюджет в качестве налогов более 15 миллионов рублей. Как удалось выяснить следователям, сделано это было путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о финансовых операциях юридического лица.

Сейчас представители СКР вместе с сотрудниками полиции и налоговыми органами устанавливают должностных лиц, причастных к совершению преступления. Также решается вопрос о принятии необходимых мер, направленных на обеспечение последующего возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе России. Расследование уголовного дела продолжается.