Против главы урайского отдела бюро судебно-медицинской экспертизы возбуждены еще два дела

Глава урайского городского отдела югорского бюро судебно-медицинской экспертизы подозревается в том, что он мешал работать бизнесмену, передает корреспондент Накануне.RU.

В марте 2017 года бюро договорилось с предпринимателем об обслуживании инженерных сетей. Он приступил к выполнению госконтракта, однако заведующий урайским городским отделом бюро не допускал в здание работников, составлял служебные записки о неисполнении бизнесменом условий сделки.

Позже он решил обложить исполнителя ежемесячной данью в 12 тыс. руб. Чтобы не попасть в реестр недобросовестных, подрядчик стал платить эти деньги супруге заведующего. Итог – глава отдела попал под две новых "уголовки": за то, что мешал бизнесу, и за взяточничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Напомним, заведующему отделом бюро в Урае вменяют получение в июле-декабре 2017 г. взятки в 77 тыс. руб. Он вымогал ее у предпринимателя за подписание ежемесячных документов о комплексном обслуживанию инженерных сетей филиала. За отказ руководитель обещал мешать работе бизнесмена. Второй фигурант дела – заместитель главы окружного бюро. По версии следствия, она обеспечила заключение госконтракта на ремонт филиала бюро в Сургуте. Второй стороной договора стал бизнесмен, выступающий от имени ее мужа. Впоследствии ремонт полностью не сделали, однако деньги поступили за все работы. Бюджет региона пострадал на 1 млн руб. Все материалы объединены в одно производство. Подозреваемые – под домашним арестом. Позже против главы горотдела возбудили еще одно дело. Таким образом, сейчас он проходит по четырем делам.