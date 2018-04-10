Минприроды сообщает о загрязнении воздуха в Екатеринбурге

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области зафиксировало сегодня превышение загрязняющих веществ в воздухе над Екатеринбургом.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, сегодня днем автоматические станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха выявили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в Екатеринбурге, в частности, диоксида азота, который составляет 1,2 ПДКсс.

При этом, в городах области, в том числе близких к Екатеринбургу, превышения содержания вредных веществ не зафиксировано. Специалисты проверили следующие города: Каменск-Уральский, Асбест, Красноуральск, Серов, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Нижний Тагил.

В минприроды также отмечают, что еще вчера содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе над Екатеринбургом было в пределах нормы.