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экономика  |  комментариев: 4
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10.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Политика Великобритании в отношении России: выступить провокатором – и примирителем "Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя. Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же".
10.04.2018
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Новости
10.04.2018 15:49 Мск (17:49 Екб)
экономика | В России | Крым
Ялтинский форум посвятят строительству "нового экономического миропорядка"
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Ялтинский международный экономический форум, ЯМЭФ, Ялта, Крым (2018) | Фото: forumyalta.com

С 19 по 21 апреля пройдет четвертый Ялтинский международный экономический форум. В этом году он примет делегатов из более 60 стран. Организаторы ЯМЭФ отмечают, что усилившееся в последнее время давление на Россию лишь создает дополнительный интерес иностранных гостей к этому мероприятию, а также привлекает противников "политики двойных стандартов", выступающих за экономическое сотрудничество с Россией. Подробности - в материале Накануне.RU.
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Программа форума включает 67 мероприятий, из которых больше 40 - деловые. Участники обсудят такие актуальные темы, как цифровая экономика, цифровая безопасность, криптовалюты, блокчейн. "Естественно, строительство, которое является важным фактором развития экономики… Также есть ряд секций, посвященных потенциалу Крыма и свободной экономической зоне Крыма... Сегодня, когда капиталы в мире не имеют гарантированных, надежных гаваней, Россия формирует ту политику, куда могли бы прийти капиталы и спокойно себя чувствовать", - сказал председатель правления фонда "Ялтинский международный экономический форум", сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

Тема создания комфортных условий для возвращения в РФ капиталов, находящихся за рубежом, также становится важной на фоне объявления нового антироссийского списка, отметил он.

Большое внимание на Ялтинском форуме будет уделено международной повестке. Так, 21 апреля состоится Ялтинская конференция, посвященная послевоенному возрождению Сирии - ее участники обсудят новые подходы к развитию экономики Сирии, наметят ряд направлений, по которым Крым может сотрудничать с САР. В частности, в рамках ЯМЭФ могут быть подписаны первые соглашения о создании зернового хаба в одном из сирийских портов.

ЯМЭФ пройдет под общей темой "Будущее мира. Будущее России". Многие делегаты отмечают, что сегодняшний мир представить без активного участия России невозможно. Такое мнение выразил и депутат Народной скупщины Сербии Бошко Оврадович:

"С одной стороны мы видим все больше и больше антироссийских настроений в Европе. Но с другой есть достаточно сильный блок политических партий, которые хотят, чтобы Европа была свободным объединением стран, а не американской колонией. Для этого нужно сотрудничать с Россией. В этом отношении четвертый экономический форум в Крыму имеет особое значение".

По его мнению, "в это сложное время дипломатического кризиса и антироссийской пропаганды" очень важно давать Европе положительную обратную связь и сотрудничать с Россией. "Будущее мира очень сильно связано с будущим России… Мы приезжаем в Ялту, чтобы принять участие в создании современного экономического порядка, который будет свободен от политического давления", - заявил Оврадович.

В свою очередь сербский политолог Драгана Трифкович напомнила, что Сербия в настоящее время идет по пути евроинтеграции, но при этом, по ее мнению, экономическая ситуация в стране не улучшилась, поскольку ЕС диктует Сербии свои условия.

Ялтинский международный экономический форум, ЯМЭФ(2018)|Фото: forumyalta.com

Ялтинский форум, на ее взгляд, позволяет сербским производителям, нуждающимся в развитии собственной индустрии, найти поддержку и путь к российскому рынку.

Потребность в налаживании экономических связей чувствуют и немецкие делегаты. Так, депутат Бундестага ФРГ Маркус Фронмайер, который примет участие в форуме, указал на необходимость восстановления экономического сотрудничества между странами.

"С 2014 года мы видим, насколько усложнились русско-немецкие отношения. Это произошло вследствие политики санкций, но и с недавних пор после "дела Скрипаля". Мы видим, как нарушаются такие основы международного права, как презумпция невиновности. Мы, немцы, хотели бы, чтобы обвинения основывались на фактах", - сказал он, комментируя недавний инцидент в Солсбери.

Также он подчеркнул, что Германия сильно пострадала от антироссийских санкций, потеряв, по оценке экспертов, около 150 тыс. рабочих мест после введения ограничений.

"Ялтинский форум потому и важен, что на нем люди могут обговаривать вопросы торговли и промышленной кооперации", - сказал Фронмайер.

По итогам ЯМЭФ-2017 были подписаны договоры и соглашения более чем на 100 млрд руб. Согласно предварительной оценке организаторов форума, в этом году сумма превысит показатели прошлого года. "Мы надеемся и хотели бы, чтобы она была около 200 млрд руб. Но точно сумма будет больше, чем в прошлом году, потому что количество участников и потенциальных инвесторов больше. В этом году приедут на форум китайские, японские предприниматели", - прокомментировал Назаров. Ожидается подписание соглашений в сфере строительства, туризма, виноделия, ряд договоров Крыма в рамках делового партнерства с Москвой.

Назаров отметил, что давление на Россию и блокада Крыма, "отрицание очевидных вещей" создают дополнительный интерес у тех людей, которые несогласны с политикой двойных стандартов.

Назаров упомянул, что "свежие" антироссийские санкции незначительно повлияли на состав участников ЯМЭФ, впрочем, некоторые "из-за усиленного давления" сообщили, что не смогут приехать на четвертый Ялтинский форум.

Ялтинский международный экономический форум, ЯМЭФ, Ялта, Крым(2018)|Фото: forumyalta.com

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10.04.2018 15:49 Мск | Москва | Вероника Килина
17:49 Екб


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Ялтинский форум посвятят строительству "нового экономического миропорядка"
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