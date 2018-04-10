Госдума заявила о "серьезной поломке"

В Госдуме вынужденно объявили перерыв в пленарном заседании - по техническим причинам.

В зале возникли проблемы со звуком и докладчик не смог представить коллегам очередной проект закона, передает "Интерфакс". После чего первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников объявил перерыв до 15 часов.

"Какая-то серьезная поломка", - сказал представитель руководства палаты.

Неполадки возникли во время рассмотрения в первом чтении законопроекта, которым вносятся поправки в действующий федеральный закон "О реабилитации жертв политических репрессий". Этот проект представлял с трибуны член фракции "Единая Россия", один из авторов Виктор Водолацкий.

Перенос заседания создаст, возможно, некоторые проблемы в графике работы депутатов, так как в 15 часов должен был начаться обеденный перерыв. Между тем именно на это время запланирован ряд заседаний думских комитетов, в том числе, с участием приглашенных лиц.

Отметим, завтра перед Госдумой будет отчитываться премьер-министр Дмитрий Медведев. До этого глава правительства встретился с представителями всех думских фракций.