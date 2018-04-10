В Петербурге полиция начала проверку после "дорожных разборок" между водителями

Полицейские выясняют обстоятельства дорожного конфликта между водителями в Петербурге.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 9 апреля в полицию Красногвардейского района поступило заявление от 37-летнего мужчины о том, что около восьми часов вечера на пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта между ним и неизвестным водителем произошел дорожный конфликт. С его слов, в результате он получил телесные повреждения. По данному факту в полицию также поступила телефонограмма из медучреждения.

"В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается личность второго участника конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.