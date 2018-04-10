Минтранс Прикамья: движение поездов по ветке Горнозаводского направления закроют не раньше 1 декабря

Движение поездов по ветке Горнозаводского направления на участке между станциями Пермь I - Пермь II не будет закрыто летом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Ожидалось, что закрытие путей общего пользования состоится 1 июля 2018 г. Однако из-за задержки согласования Росжелдором решения о закрытии остановочного пункта Дзержинская (остановочные пункты и железнодорожные пути закрывается по отдельным процедурам), срок закрытия движения на участке Пермь II – Пермь I переносится.

В краевом министерстве транспорта подчеркнули, что закрытие движения не влечет за собой полную отмену пригородных поездов на Горнозаводском направлении.

Железнодорожное сообщение будет закрыто только на участке Горнозаводского направления от станции Пермь II до остановочного пункта Мотовилиха. Закрытие движения будет вестись в два этапа:

Первый – закрытие участка Пермь II – Пермь I. Ориентировочно это произойдет не раньше 1 декабря 2018 г. На момент закрытия движения поездов сообщение между пунктами будет обеспечивать автобус.

Второй этап – после строительства и ввода в эксплуатацию транспортно-пересадочного узла Мотовилиха закрытие участка Пермь-1 – Мотовилиха.

Разделение закрытия движения на этапы позволит вести работы по преобразованию набережной Камы.