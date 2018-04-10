После возобновления осмотра места крушения Ан-148 нашли 13 фрагментов самолета

Спасатели обнаружили 13 фрагментов самолета после возобновления осмотра места крушения Ан-148, разбившегося в феврале в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Как сообщалось, МЧС возобновило работы на месте авиакатастрофы после схода снега. Сейчас все подъезды к территории перекрыты, вокруг выставили полицейское оцепление. Журналистов к месту крушения не пускают.

Напомним, вчера дочь одной из погибших в авиакатастрофе Юлия Синицына опубликовала видеоролик, в котором рассказала, что на месте падения самолета остались его осколки, а также вещи и останки погибших. В своем видео она обратилась к президенту России Владимиру Путину, потребовав оцепить место крушения Ан-148.

В МЧС заявили, что возобновление работ было запланировано, но теперь спасатели вернулись туда чуть раньше, "чтобы успокоить людей". По данным ведомства, местность прочесывают более ста человек.

Напомним, пассажирский лайнер авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту - 65 пассажиров и шесть членов экипажа - погибли.

1 апреля в Сети появилась петиция, в которой родственники погибших при крушении требуют скорейшего проведения генетической экспертизы тел, чтобы семьи могли похоронить своих близких.