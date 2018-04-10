Облсуд вернул под стражу тагильского полицейского, который обвиняется в избиении задержанного

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора Нижнего Тагила о продлении меры пресечения оперуполномоченному ОУР отдела полиции № 17 МУ МВД России "Нижнетагильское" в виде содержания под стражей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, сотрудник полиции обвиняется в совершении преступлений по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", "превышение должностных полномочий, с применением насилия, с причинением тяжких последствий". Осенью прошлого года задержанный был избит до смерти в отделе полиции.

Впоследствии 2 апреля 2018 года Дзержинский районный суд Нижнего Тагила, рассмотрев ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей, отказал в его удовлетворении. Суд вынес постановление об изменении меры пресечения на домашний арест до 7 июня 2018 года. Прокурор, не согласившись с постановлением суда об изменении меры пресечения, на него принес апелляционное представление.

Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против личности, а также в совершении тяжкого должностного преступления, за которые установлено безальтернативное наказание в виде лишения свободы. Суд попросил учесть, что до настоящего времени мужчина является действующим сотрудником полиции, может оказать давление на свидетелей.

Сегодня, 10 апреля 2018 года, Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, его удовлетворил, и продлил срок содержания под стражей оперуполномоченному до 7 июня 2018 года.

Напомним, причастность сотрудников правоохранительных органов к совершению тяжкого и особо тяжкого преступлений подтверждается показаниями самих полицейских, данными ими ранее в качестве свидетелей, и очевидцев, результатами судебно-медицинской экспертизы и т.д. Так, в своих показаниях один из обвиняемых умышленно скрыл факт того, что осуществлял "оперативную работу" с погибшим 28 сентября, указав, что впервые увидел его лишь 30 сентября.

Как заявлял ранее официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, то, что произошло в территориальном ОВД Нижнего Тагила, стало предметом для детального и объективного разбирательства, проведение которого поручено начальникам главного управления, наиболее опытным сотрудникам управления собственной безопасности ГУ МВД области.