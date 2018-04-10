Матч Лиги Европы ЦСКА - "Арсенал" рассудят немецкие арбитры

Назначены арбитры на ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским "Арсеналом". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встречу будет судить немецкая бригада во главе с Феликсом Цвайером. Его помощниками будут Торстен Шиффнер, Марко Ахмюллер, Даниэль Зиберт, Саша Штегеманн и Рафаэль Фольтин.

Напомним, первый четвертьфинальный матч между этими командами состоялся 5 апреля в Лондоне и завершился разгромным поражением армейцев со счетом 4:1. Ответная встреча состоится 12 апреля в Москве.