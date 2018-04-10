Украина заявила об обладании оружием мощнее российского "Смерча"

В Одесской области начались испытания нового оружия - ракетного комплекса "Ольха". Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает его пресс-служба.

По словам Турчинова, это оружие "лучше российского аналога "Смерч".

Он сообщил, что испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых будут проверяться заказчиком на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.

Турчинов отметил, что после завершения испытаний ракетные комплексы "Ольха" будут взяты на вооружение, а украинский оборонно-промышленный комплекс начнет их серийное производство.

Комплекс "Ольха" использует управляемую ракету калибра 300 мм, запускаемую из боевой машины реактивной системы залпового огня "Смерч". Несмотря на секретность информации о тактико-технических характеристиках системы, в открытых источниках звучали официально не подтвержденные заявления о способности поражать цели на расстоянии более 100 км. Последнее время называются цифры от 120 до 170 км.

Напомним, экс-глава Гештаба ВСУ Игорь Романенко в декабре заявил, что Крымский мост достаточно уязвим для ракет.