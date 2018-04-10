"После окончания паники": рубль может вернуться к отметке 59 за доллар

После того, как российский фондовый рынок рухнул под санкциями США, а доллар и евро достигли максимумов 2016 года, СМИ запестрели заголовками о новом "черном понедельнике".

О том, насколько серьезными будут последствия, и о дальнейшем развитии событий можно будет говорить, когда рынок немного успокоится, считает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.

"Следует отметить, что не исключена вероятность восстановления наших рынков после того, как на рынке улягутся эмоциональные продажи. Сейчас на рынке действуют именно эмоции, а не холодный расчет", - сказал в комментарии Накануне.RU эксперт.

В определенный момент эмоциональные продажи прекратятся и инвесторы начнут с более "холодной" головой оценивать ситуацию, как в российских акциях, так и в российском рубле, полагает Зварич.

В этой связи он не исключил восстановления фондового рынка. "Понятно, что есть компании, попавшие в этот санкционный список, бумаги которых если и будут восстанавливаться, то будут делать это очень медленно", - отметил эксперт.

Что касается рубля, то для него, по мнению аналитика, сейчас складывается неплохая ситуация, так как нефть марки Brent торгуется выше 69 долларов за баррель, плюс экспортеры в ближайшее время начнут продавать валюту для создания рублевых резервов, которые в дальнейшем пойдут на налоговые выплаты. "Все это должно поддержать российскую валюту, и в этой связи, после окончания некой паники, мы ожидаем восстановления рубля, в частности, не исключено, что доллар вернется в район 57-59 рублей", - заключил Богдан Зварич.