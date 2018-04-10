Вступило в силу решение об аресте ямальского депутата, подозреваемого в краже 7 миллионов

Вступило в силу решение об аресте директора Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия, который также является депутатом районной думы. Ему и заместителю главы компании вменяют кражу у организации 7 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Такую меру пресечения следствие посчитало обоснованной, потому что политик часто нарушал условия подписки о невыезде, под которую его отпустили изначально. 16 марта депутата арестовали, однако адвокат обжаловал арест. Окружная инстанция оставила решение в силе.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2016 г. директор муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия и его заместитель, которые также являются депутатами районной думы, заключили с одной из компаний фиктивные договоры на 7 млн руб. Перед этим они договорились украсть деньги.