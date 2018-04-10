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от издателя  |  добавить комментарий


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10.04.2018 13:39 Мск (15:39 Екб)
спорт | Свердловская область
"Это новый для меня опыт": гонщик Сергей Карякин сыграет в хоккейном Матче Звезд в Екатеринбурге
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карякин сергей васильевич победитель ралли дакар (2017) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге продолжается подготовка к благотворительному хоккейному Матчу Звезд с участием известных российских и уральских спортсменов, звезд шоу-бизнеса и политиков. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, за команду спортсменов "Олимп" под руководством биатлониста Антона Шипулина будет играть гонщик Сергей Карякин.
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Напомним, инициаторами необычной игры в 2015 году стали глава региона Евгений Куйвашев и олимпийский чемпион Антон Шипулин. Мероприятие направлено на сбор средств на реконструкцию спортивных площадок в детских домах региона. Как рассказали в оргкомитете, в составе команды Шипулина "Олимп" появился новый игрок: екатеринбуржец Сергей Карякин, который в прошлом году стал первым российским гонщиком, выигравшим легендарное ралли "Дакар" в зачете квадроциклов. Мастер спорта международного класса уже оправился от травм, полученных на трассе Дакара в этом году.

"Это новый для меня опыт. Буду в очень нестандартной для себя стихии бороться за победу. Ведь по большому счету мы играем не столько за победу, сколько за ребят из детского дома, которым в итоге на все вырученные средства от продажи билетов будет построена спортивная площадка. Это очень хорошая добрая мотивация. Я рад, что меня приняли в такую звездно-спортивную команду и с нетерпением жду наших совместных тренировок", - рассказал Карякин.

Матч Звезд состоится 27 апреля в КРК "Уралец". Деньги, вырученные от продажи билетов, будут направлены на строительство детской спортивной площадки для воспитанников одного из детских домов Нижнего Тагила. Ежегодно турнир поддерживает Евгений Куйвашев: губернатор лично выходит на лед в составе команды политиков и чиновников "Титан".

Свое выступление в составе команды "Олимп" предварительно подтвердили олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков, призеры олимпийских игр, биатлонисты Николай Круглов и Иван Черезов, лыжник Иван Алыпов. Также в турнире планируют участвовать артисты "Уральских пельменей" Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин и Сергей Исаев. Второй раз соперником "Олимпа" на льду станет сборная команда артистов "КомАр", за которую выступают артист и телеведущий Марат Башаров, солист группы "УмаТурман" Сергей Кристовский, актеры Андрей Мерзликин и Андрей Бурковский, певец Кирилл Андреев.

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10.04.2018 13:39 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:39 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.04.2018 09:43 Мск
В Екатеринбурге в четвертый раз пройдет благотворительный хоккейный Матч Звезд








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"Это новый для меня опыт": гонщик Сергей Карякин сыграет в хоккейном Матче Звезд в Екатеринбурге
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