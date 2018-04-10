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от издателя  |  добавить комментарий


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На Ямале закрыли дело о нападении собак на ребенка
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злая собака (2015) | Фото: reymarovforum.ipb2.ru

Прокуратура Ямала своим постановлением закрыла уголовное дело о нападении собак на ребенка, которое произошло на улице Щорса в Салехарде. Сегодня городской суд столицы арктического региона отклонил жалобу адвоката на решение надзорного ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.
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Информацию об отклонении жалобы Накануне.RU подтвердили в суде. Получить комментарий окружной прокуратуры к моменту публикации новости не удалось.

"Следователи работают с выделенными материалами по халатности сотрудников мэрии, доследственная проверка продолжается", - рассказала Накануне.RU пресс-секретарь окружного управления СКР Елена Демьянова.

Напомним, первое нападение произошло 2 апреля в Салехарде. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки на улице Щорса, когда его атаковали разъярённые псы. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи приходили в мэрию столицы ЯНАО. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату контролировать расследование. Второй раз псы атаковали ребенка 5 апреля вблизи магазина "Кентавр". 11-летний школьник в результате нападения на него стаи собак получил травмы руки.

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10.04.2018 13:19 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин
15:19 Екб


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На Ямале закрыли дело о нападении собак на ребенка
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