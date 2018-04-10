Лавров: Проблемы Корейского полуострова не могут обсуждаться без России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах встречи со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо. Он констатировал, что реальный ход событий вокруг Корейского полуострова продолжается в русле той дорожной карты, которую предложили Россия и Китай, итогом должна стать договоренность всех стран Северо-Восточной Азии.

Лавров принял приглашение Ли Ён Хо посетить Пхеньян, но рассказал, что вопрос о визите Ким Чен Ына в Россию или Владимира Путина в КНДР не обсуждался. Оба лидера, по словам министра, регулярно обмениваются посланиями и, когда сочтут целесообразным, обсудят и возможность личного контакта.

Как сказал Лавров, шестисторонние переговоры являются тем форматом, в котором необходимо обсуждать вопросы безопасности Северо-Восточной Азии и ядерного разоружения Корейского полуострова, потому что эти проблемы касаются всех стран региона.

Кроме того, Сергей Лавров опроверг информацию о намерениях Пекина по созданию формата "четвёрки" (переговоров без учаcтия Россия и Японии), назвав её слухом. Министр напомнил о встрече с китайским коллегой Ван И, категорически опровергшим такие домыслы.