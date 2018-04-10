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от издателя  |  добавить комментарий


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10.04.2018 13:04 Мск (15:04 Екб)
экономика | В России
Крупные торговые сети заявили о риске дефицита продуктов
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Пятерочка, открытие магазина в Екатеринбурге (2017) | Фото: Накануне.RU

Уже летом покупатели могут столкнуться с дефицитом ряда продуктов, говорится в сообщении X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель").
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С июля все производители животноводческой продукции должны перейти на электронный документооборот. Подразумевается, что ветеринарные сертификаты на такие продукты будут оформляться в информационной системе "Меркурий".

Сообщается, что данная процедура станет обязательной для мясокомбинатов, птицефабрик, производителей морепродуктов, молочных заводов, дистрибьюторов, торговых сетей и точек розничной торговли продукцией животного происхождения. По мнению Россельхознадзора, это поможет проследить путь продуктов от производителя до магазина.

Однако, как выяснилось, около половины сотрудничающих с X5 Retail Group поставщиков не подтвердили готовность работать в информационной системе "Меркурий", либо вовсе не внедрили ее, передает РИА Новости.

По словам представителя ритейлера, о неготовности работать в "Меркурии" уведомили не только региональные, но и крупнейшие федеральные поставщики. Многие компании рискуют не возобновить поставки продукции с 1 июля, что может грозить дефицитом товаров в магазинах, предупредили в X5 Retail.

Аналогичная ситуация и у конкурента X5, компании "Магнит": только половина его поставщиков зарегистрирована в системе, сообщил "Ведомостям" представитель этой торговой сети.

В Россельхознадзоре заявили, что знают о неготовности многих поставщиков к переходу на электронную ветсертификацию. При этом там добавили, что переход на систему "Меркурий" - не требование ведомства, а "соответствующее указание президента".

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10.04.2018 13:04 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:04 Екб


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Крупные торговые сети заявили о риске дефицита продуктов
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